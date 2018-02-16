الجيش الباكستانى يعلن مقتل 5 جنود هنود على طول خط المراقبة فى كشمير

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أعلن الجيش الباكستانى مقتل 5 جنود هنود فى قطاع "تاتا بانى" على طول خط المراقبة فى إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وقالت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى - فى بيان نقلته قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية، اليوم الجمعة - إن العملية التى قام بها الجنود الباكستانيون أسفرت عن تدمير معسكر للجيش الهندى على طول خط المراقبة وإصابة العديد من الجنود، مشيرة إلى أنه سيتم الرد بالشكل الملائم على "الإرهاب الهندى" ضد المواطنين الأبرياء - على حد وصف البيان.

وأشارت القناة، إلى أن ذلك جاء ردا على إطلاق القوات الهندية النار على حافلة مدرسية صغيرة، أمس الخميس، ما أدى إلى مقتل سائقها، وفى أعقاب الهجوم على الحافلة، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستانى آصف غفور، أن مثل هذه الهجمات تعد انتهاكا لمعاهدة جنيف وخرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى عام 2003 بين الجارتين النوويتين.