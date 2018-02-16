"الجنايات" تستمع غدا لمرافعة النيابة فى محاكمة منصور أبو جبل بتهمة التجمهر





كتب إيهاب المهندس

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدا السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة النيابة فى محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و12 آخرين، فى اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

سمحت المحكمة فى الجلسة السابقة لـ 3 من المتهمين بالتحدث، وأكدوا أنهم لم يعوقوا العمل بمديرية أمن الشرقية وإنما احتجوا على عدم القصاص لـ 3 من زملائهم اللذين استشهدوا فى أحد الأكمنة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.