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بمشاركة 9 دول عربية..

الجمعية المصرية لسلامة الغذاء تعقد مؤتمرها الدولى الأول بشرم الشيخ

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:00 ص
الجمعية المصرية لسلامة الغذاء تعقد مؤتمرها الدولى الأول بشرم الشيخ مؤتمر الجمعية المصرية لسلامة الغذاء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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عقدت الجمعية المصرية لسلامة الغذاء مساء اليوم الخميس مؤتمرها الدولى الأول والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 15 إلى 18 فبراير 2018.


بحضور لفيف من علماء مصر والأردن والسعودية والسودان وتونس والجزائر وليبيا ونيجريا وجمهورية الصين الشعبية المتخصصين فى مجال سلامة الغذاء.


وحضر الجلسة الافتتاحية اللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، نائبا عن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف شعلان رئيس المعهد القومى للبحوث، والرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور عاصم أنور أبو عرب أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لسلامة الغذاء، والدكتورة لمياء سليم أستاذ سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومى للبحوث، وأمين عام الجمعية الإعلامى ومقرر المؤتمر، وفؤاد عبد العظيم، مدير عام التضامن بجنوب سيناء، نائبا عن الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى.


ومن المقرر أن تتناول أولى الجلسات غدا الجمعة أحدث الآراء والبحوث العلمية الخاصة بحماية الغذاء والماء من الملوثات ومسببات الأمراض والخروج بتوصيات علمية يتم إرسالها للجهات المعنية لتفعيلها على أرض الواقع.

 

 

1 (2)
اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى لمحافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف شعلان رئيس المعهد القومى للبحوث أثناء المؤتمر.

 

 

2
المشاركون فى المؤتمر

 

3
أثناء افتتاح المؤتمر
 
4
المشاركون فى المؤتمر

 

 


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