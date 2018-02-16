الثالث والتاسع والأربعين.. ثلاث قداسات مسيحية تصلى على الميت





كتبت سارة علام

صلت الكنيسة القبطية منذ أيام قداس الأربعين على أرواح شهداء حلوان، إلا أن قداس الأربعين ليس هو الصلاة الوحيدة التى أقامتها الكنيسة بعد صلاة الجنازة، وفقا للطقس القبطى تقام صلوات فى اليوم الثالث واليوم التاسع أيضًا فتعرف عليها:

1- تصلى الكنيسة قداس صلاة الثالث على روح المتوفى، ويقرأ فيه يارب أنت الذى وعدتنا بالقيامة من بعد الموت ونحن بهذا نؤمن وعلى هذا الرجاء، نقدم لك هذا القربان طالبين أنه كما قمت أنت فى اليوم الثالث، أن تقيم أخينا الراقد "فلان" الذى رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية وأن تتقبل روحه بين يديك وتغفر له كل ذنوبه وخطاياه.

2- تصلى قداس جناز التاسع، بحسب الكتاب المقدس هناك تسعة مراتب ملائكية فى السموات، وفى اليوم التاسع جسد الميت يبدأ بالانحلال والتفتت وبداية العودة إلى التراب أى الحالة التى خلقه الله منها.

3- تصلى الكنيسة أيضا قداس جناز الأربعين، وهو يعنى تثبيت إيمان الأقباط بالحياة بعد الموت والعيش برفقة المسيح والقديسين، وذلك من منطلق الإيمان بتحلل جسد المتوفى وعودته إلى التراب، وتقرأ فيه: كما قمت ياربنا من الموت فى اليوم الثالث، وبقيت معنا على الأرض مدة أربعين يوماً من بعد قيامتك، ثم فى تمام الأربعين يوماً صعدت إلى السماوات أمام رسلك القديسين الأطهار، هكذا أصعد نفس أخينا الراقد كما صعدت أنت وأرحها فى الأحضان السماوية، واغفر له كل خطاياه.