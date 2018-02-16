التنظيم والإدارة:أنهينا حصر العاملين بالجهاز الإدارى.. ووظائف جديدة قريبا

كتب: مصطفى عبد التواب

كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن انتهاء الجهاز من حصر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم رفعها لمجلس الوزراء تمهيداً لطرحها على لجنة الإصلاح الإدارى برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف جميل، لـ"اليوم السابع"، أن طرح وظائف جديدة داخل الجهاز الإدارى للدولة سوف يترتب على توصيات اجتماع لجنة الإصلاح الإدارى.

ورفض جميل تحديد موعد طرح الوظائف الجديدة داخل الجهاز الإدارى، إلا بعد الاجتماع المرتقب للجنة الإصلاح الإدارى.

وحدد قانون الخدمة المدنية موعدين لطرح الوظائف داخل الجهاز الإدارى، خلال شهرى يناير ويونيو، وهو ما يشير إلى احتمالية إرجاء وظائف جديدة حتى يونيو المقبل.