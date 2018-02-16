"التعليم" تبدأ حملات كشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية الأسبوع الجارى

بالتيرم الثانى..
"التعليم" تبدأ حملات كشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية الأسبوع الجارىالجمعة، 16 فبراير 2018 01:54 ص
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأسبوع الجارى أولى حملات الفصل الدراسى الثانى لتوقيع كشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية، حيث يتم استهداف عدد من المدارس الخاصة والدولية بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع زيادة عدد الحملات خلال الفصل الدراسى الثانى لاستهداف أكبر عدد من المدارس الخاصة والدولية فى عدة محافظات.
وأكدت المصادر أن الحملات تستهدف محافظات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والجيزة، مشيرة إلى أن سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أى شخص يتم اكتشاف تعاطية للمواد المخدرة، لافتة إلى أن الحملات يشارك فيها وزارة التضامن والداخلية والصحة والتربية والتعليم وفق البرتوكول الموقع.
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