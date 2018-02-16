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التخطيط تدرس إطلاق حاضنات أعمال فى تخصصات جديدة بعدد من الجامعات

الجمعة، 16 فبراير 2018 01:32 م
التخطيط تدرس إطلاق حاضنات أعمال فى تخصصات جديدة بعدد من الجامعات هالة السعيد وزيرة التخطيط


مصطفى عبد التواب
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة تعمل من خلال مشروع رواد 2030 على توفير الحوافز والمميزات المختلفة لإنشاء حاضنات أعمال جديدة متخصصة في تخصصات نوعية مع الجامعات والاكاديميات المختلفة.
 
وأضافت "السعيد"، فى بيان اليوم، أن حاضنات أعمال بأفكار جديدة من شأنها المساعدة في إنشاء شركات ومشاريع تسهم في حل العديد من المشكلات في مصر.. وأكدت "السعيد" أنه جاري العمل على نشر الوعى بمجال ريادة الأعمال، وإتاحة مواد علمية ودورات تدريبية، وأشارت "السعيد" أن التخصصات الجديدة ستوفر لمصر الكثير من الأموال المهدرة وتوفير الجهود والطاقات.
 
وأوضحت السعيد" إلى أن سيتم تشكيل لجنة متابعة وتقييم لأنشطة الحاضنات الجديدة، بالاضافة إلى إيجاد آلية لتنفيذ أفكار تمثل تحديات وطنية، وعرض المشاكل التى نريد لها حلولا جذرية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التى يمكن للشباب من خلال أفكارهم ومشاريعهم الناشئة وباستخدام الذكاء الاصطناعى من حلها.
من جانبها أشارت د.غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إلى أنه سيتم التنسيق مع حاضنات أعمال أوروبية ومنظمات عالمية تدعم ريادة الأعمال لتبادل الخبرات من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم عن طريق ورش عمل يحضرها رواد أعمال مصريين، أو إلقاء محاضرات بالجامعات بواسطة خبراء فى ريادة الأعمال، أو توفير إمكانية سفر أفضل أصحاب شركات ومشروعات ناشئة للخارج لصقل خبراتهم والترويج لمشاريعهم بالخارج والاستفادة من الكوادر المتخصصة فى مجال أفكار المشروعات، كما أكدت على وجود خطة لتوفير دعم مالى وشراكات مع منظمات عالمية تدعم ريادة الأعمال.

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