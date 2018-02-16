التحرى عن نشاط 3 أشخاص سقطوا متلبسين بالاتجار فى العملة بالوايلى





كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الوايلى الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحرى عن النشاط الإجرامى لـ 3 أشخاص ، كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى، وأمرت النيابة بحجزهم لحين ورورد تحريات المباحث .

وقررت النيابة إيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة البنك المركزى المصرى، طبقا لتعلميات محافظ البنك المركزى .

وكان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، أثناء تفقد الأوضاع بشارع لطفى السيد، من ضبط "إبراهيم ح ل" 34 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"محمد م خ" 26 سنة، طالب، و" يسري م ع" 37 سنة، محاسب، أثناء استقلالهم السيارة رقم ج هـ س 852 ماركة كيا " ملك وقيادة الأول ".

كما عثر بداخل السيارة على مبلغ 1.214.000 جنيه "مليون ومائتى وأربعة عشر ألف جنيه "، و 19.755 دولار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.