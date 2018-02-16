التحرى عن نشاط 3 أشخاص سقطوا متلبسين بالاتجار فى العملة بالوايلى

التحرى عن نشاط 3 أشخاص سقطوا متلبسين بالاتجار فى العملة بالوايلىالجمعة، 16 فبراير 2018 02:00 ص
كتب أحمد إسماعيل
كلفت نيابة الوايلى الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحرى عن النشاط الإجرامى لـ 3 أشخاص ، كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى، وأمرت النيابة بحجزهم لحين ورورد تحريات المباحث .
وقررت النيابة إيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة البنك المركزى المصرى، طبقا لتعلميات محافظ البنك المركزى .
وكان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، أثناء تفقد الأوضاع بشارع لطفى السيد، من ضبط "إبراهيم ح ل" 34 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"محمد م خ" 26 سنة، طالب، و" يسري م ع" 37 سنة، محاسب، أثناء استقلالهم السيارة رقم ج هـ س 852 ماركة كيا " ملك وقيادة الأول ".
كما عثر بداخل السيارة على مبلغ 1.214.000 جنيه "مليون ومائتى وأربعة عشر ألف جنيه "، و 19.755 دولار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
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