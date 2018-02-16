video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

التحرى عن نشاط 3 أشخاص سقطوا متلبسين بالاتجار فى العملة بالوايلى

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:00 ص
التحرى عن نشاط 3 أشخاص سقطوا متلبسين بالاتجار فى العملة بالوايلى متهمين بتجارة العملة - ارشيفية


كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

كلفت نيابة الوايلى الجزئية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتله المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، رجال المباحث بسرعة التحرى عن النشاط الإجرامى لـ 3 أشخاص ، كونوا تشكيل عصابى للاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى، وأمرت النيابة بحجزهم لحين ورورد تحريات المباحث .

وقررت النيابة إيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة البنك المركزى المصرى، طبقا لتعلميات محافظ البنك المركزى .

وكان قد تمكن رجال مباحث قسم شرطة الوايلى، أثناء تفقد الأوضاع بشارع لطفى السيد، من ضبط "إبراهيم ح ل" 34 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"محمد م خ" 26 سنة، طالب، و" يسري م ع" 37 سنة، محاسب، أثناء استقلالهم السيارة رقم ج هـ س 852 ماركة كيا " ملك وقيادة الأول ".

كما عثر بداخل السيارة على مبلغ 1.214.000 جنيه "مليون ومائتى وأربعة عشر ألف جنيه "، و 19.755 دولار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تضبط تاجرى عملة بحوزتهما مليون جنيه و148 ألف دولار بكفر الشيخ

الداخلية تضبط 3 تجار عملة بحوزتهم مليون جنيه و12 ألف دولار

اخبار مصر

اخبار الحوادث

النيابة العامه

الاتجار فى العملة

البنك المركزى



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة