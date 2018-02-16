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البرلمان الفرنسى يوافق على تعديل قواعد القبول فى الجامعات

الجمعة، 16 فبراير 2018 08:00 ص
البرلمان الفرنسى يوافق على تعديل قواعد القبول فى الجامعات البرلمان الفرنسى- أرشيفية


أ ف ب
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 وافق البرلمان الفرنسى الخميس، على مشروع قانون ينص على تعديل قواعد القبول فى الجامعات، فى إصلاح يدينه اليسار معتبرا أنه يفرض نظاما انتقائيا.

ووافق النواب صباح الخميس بـ49 صوتا مقابل 13 على مشروع القانون حول "توجه الطلاب ونجاحهم" الذى يهدف خصوصا إلى إلغاء نظام القرعة وخفض معدلات الفشل فى السنة الجامعية الأولى.

وأنجز مجلس الشيوخ بعد ظهر الخميس النص بالتصويت عليه بـ250 صوتا مقابل 93.

ومن بين ما يقضى به هذا القانون الذى اقترح نصه فى أكتوبر، إنهاء نظام القرعة والحاق الطلاب بالنظام العام للضمان الاجتماعي.

وستعالج كل جامعة أى طلب انتساب بشكل فردى وتبت فى الطلب وفق عدد من المؤهلات والمعرفة المطلوبة للقبول فى اى فرع.

وقالت وزيرة التعليم العالى فريديريك فيدال إن "عماد" النظام الجديد هو "مواكبة مزيد من الطلاب إلى التعليم العالى والنجاح".

 

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