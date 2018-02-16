البحرين تدين حادث إطلاق النار بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية





المنامة (أ ش أ)

أدانت الخارجية البحرينية حادث إطلاق النار الذي وقع في إحدى المدارس بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإجرامى.

وأكدت الخارجية البحرينية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية - تضامن المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتأييدها فى كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مجددة موقف البحرين الرافض للعنف والعمليات الإجرامية بكافة أشكالها، مهما كانت دوافعها.