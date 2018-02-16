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الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل مطلوبين اثنين غربى بغداد بتهمة الإرهاب

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:24 م
الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل مطلوبين اثنين غربى بغداد بتهمة الإرهاب القوات العراقية - أرشيفية


(أ ش أ)
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، مساء اليوم الجمعة، اعتقال مطلوبين اثنين غربى بغداد بتهمة الإرهاب.

وذكرت المديرية، فى بيان أوردته فضائية (السومرية نيوز) العراقية، إنه "تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة المتضمنة العمل بقوة على تعقب وملاحقة ماتبقى من فلول (داعش) الإرهابى وتفكيك خلاياهم النائمة وإلقاء القبض عليهم، تمكنت قوة من الاستخبارات فى فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين فى مناطق الطمر الصحى وأبو منيصير التابعة لقضاء أبو غريب غربى العاصمة".

وأضافت أن الاعتقال تم بعملية استباقية نوعية، مشيرة إلى أن الإرهابيين مطلوبين للقضاء العراقى بموجب مذكرات قبض وفق إحكام المادة (4/1) إرهاب.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية تعلن بين الحين والآخر عن اعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بأعمال "إرهابية" فى بغداد ومحافظات أخرى.


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