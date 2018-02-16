الاستخبارات العراقية تعتقل طبيبا يعالج عناصر "داعش" فى الموصل

الاستخبارات العراقية تعتقل طبيبا يعالج عناصر "داعش" فى الموصلالجمعة، 16 فبراير 2018 04:12 م
الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة اعتقال طبيب إرهابى يعالج عناصر تنظيم "داعش" المصابين فى معارك تحرير الموصل خلال عملية أمنية شمال غرب المدينة.
وقالت المديرية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى ناحية زمار بشمال شرق الموصل ، مشيرا إلى أن المعتقل كان يعمل طبيبا ومسؤولا عن علاج "الدواعش" من المصابين فى معارك التحرير.
وأوضحت أن الإرهابى من المطلوبين للقضاء من قبل محكمة تحقيق زمار بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأشارت الى أن عملية الاعتقال جرت تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة المتضمنة التشديد على متابعة وملاحقة وإلقاء القبض على ماتبقى من خلايا داعش الارهابية.
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