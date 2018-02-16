video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية تعتقل طبيبا يعالج عناصر "داعش" فى الموصل

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:12 م
الاستخبارات العراقية تعتقل طبيبا يعالج عناصر "داعش" فى الموصل الجيش العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الجمعة اعتقال طبيب إرهابى يعالج عناصر تنظيم "داعش" المصابين فى معارك تحرير الموصل خلال عملية أمنية شمال غرب المدينة.

وقالت المديرية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى ناحية زمار بشمال شرق الموصل ، مشيرا إلى أن المعتقل كان يعمل طبيبا ومسؤولا عن علاج "الدواعش" من المصابين فى معارك التحرير.

وأوضحت أن الإرهابى من المطلوبين للقضاء من قبل محكمة تحقيق زمار بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.
وأشارت الى أن عملية الاعتقال جرت تنفيذا لأمر القائد العام للقوات المسلحة المتضمنة التشديد على متابعة وملاحقة وإلقاء القبض على ماتبقى من خلايا داعش الارهابية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق مفندا الأكاذيب: ما حصلنا عليه من مؤتمر المانحين بالكويت جيد جدا

مقالات الصحف.. فاروق جويدة يكشف المستقبل الغامض للفضائيات.. جلال عارف يتحدث عن إعمار العراق.. وحمدى رزق ونائب الأخلاق الحميدة.. عماد الدين حسين يحذر من وقوع الصدام.. وعماد الدين أديب يكتب عن سلوك الخدم والعبيد

الجريدة الرسمية فى العراق تنشر قرارا يقضى بتجميد أموال الإرهابيين

وزير الخارجية: مخاطر الإرهاب تتزايد بعد نجاحات استئصاله من العراق وسوريا

الجيش العراقى

العراق

أخبار عربية

داعش



لا تفوتك
فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة