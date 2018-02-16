الاحتلال الإسرائيلى يخطر بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه جنوب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلى يخطر بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه جنوب بيت لحمالجمعة، 16 فبراير 2018 04:09 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، إخطارا بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه فى قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح مصدر أمنى فلسطينى فى تصريح اليوم ـ أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت إخطارات بوقف البناء فى منازل مأهولة وقيد الإنشاء ، وكذلك بئرا للمياه بحجة عدم الترخيص.
إضافة تعليق
كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة