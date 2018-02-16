الاحتلال الإسرائيلى يخطر بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه جنوب بيت لحم





رام الله (أ ش أ)

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، إخطارا بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه فى قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مصدر أمنى فلسطينى فى تصريح اليوم ـ أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت إخطارات بوقف البناء فى منازل مأهولة وقيد الإنشاء ، وكذلك بئرا للمياه بحجة عدم الترخيص.