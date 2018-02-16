video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يخطر بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه جنوب بيت لحم

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:09 م
الاحتلال الإسرائيلى يخطر بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه جنوب بيت لحم قوات الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، إخطارا بوقف البناء فى 3 منازل وبئر للمياه فى قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مصدر أمنى فلسطينى فى تصريح اليوم ـ أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسلمت إخطارات بوقف البناء فى منازل مأهولة وقيد الإنشاء ، وكذلك بئرا للمياه بحجة عدم الترخيص. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"المعتقلون الإداريون الفلسطينيون" ينفذون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز فتاة فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمى بالخليل

الاحتلال الإسرائيلى يصادق على إقامة وحدات سكنية وشق شارع على أراضى بيت لحم

اسرائيل

فلسطين

بيت لحم

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

فيديو.. تهانى الجبالى: بيان "العفو الدولية" جزء من مخطط اصطياد الدول

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

كيف نفهم تأثير قرار البنك المركزى بخفض الفائدة 1%؟ تراجع التضخم السبب.. ونشاط متوقع للاستثمار والبورصة ودعم النمو الاقتصادى.. وتريليون جنيه سيولة من شهادات الادخار المرتفعة.. وتوقعات بارتفاع الطلب على القروض

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

روبرتو كارلوس: تلقيت عرضا لتدريب فريق فى الدورى المصرى

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة