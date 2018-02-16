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الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة توضيح لندن كيفية حل مشكلات بريكست

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:51 م
الاتحاد الأوروبى يشدد على ضرورة توضيح لندن كيفية حل مشكلات بريكست الاتحاد الأوروبى


برلين (أ ش أ)
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صرح كبير المفاوضين الأوروبيين الخاص بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ميشيل بيرنر اليوم الجمعة، بأن على لندن توضيح الكيفية التى ستعالج بها المشكلات الناجمة عن مغادرتها للاتحاد الأوروبى.

وقال بيرنر - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - إنه يحاول حل القضية مع بريطانيا ، محذراً فى الوقت نفسه من أن الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة ستجعل احتمالية التوصل إلى صفقات بين الاتحاد الأوروبى ولندن على غرار نظيراتها مع النرويج مستحيلة.

وأضاف بيرنر ، خلال حديث اليوم الجمعة فى مدينة ميونيخ الألمانية ، أن الجانبين يتجهون نحو خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد بدلاً من الخروج بدون عقد صفقات مشتركة بين الطرفين ، وهو ما يسعى إليه بعض المسلحين المناهضين للاتحاد الأوروبى فى بريطانيا، على حد قول المسئول الأوروبى.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تلتقى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى برلين اليوم الجمعة. 


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