الإحصاء: 28% من الحرائق بالمبانى السكنية.. و12.9 ألف حادث خلال 2016





كتبت - هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حوادث الحريق التى تم رصدها خلال عام 2016، أن 28.2% من إجمالى تلك الحوادث حدثت بالمبانى السكنية.

ووفقاً لأحدث البيانات السنوية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول أعداد حوادث الحريق لعام 2016، بلغ إجمالى الحوادث 45.697 حادث حريق، منها 12.901 ألف حادث نشب بالمبانى السكنية بنسبة 28.2%.

وأوضحت البيانات الإحصائية، أن 6.6% من إجمالى حوادث الحريق خلال العام المشار إليه شبت بالمخازن والمحلات بعدد 3029 حادثًا، تلاه تلك الحوادث التى شبت بوسائل المواصلات، والتى بلغ عددها 2441 حادثًا بنسبة 5.3% من إجمالى حوادث الحريق لعام 2016.

وتمثل أقل عدد لحوادث الحريق فى 172 حادثًا شب بمنشآت بترولية، وشكل هذا العدد نسبة 0.4% من إجمالى حوادث الحريق عام 2016، أما المنشآت الحكومية فقد شهدت 788 حادث حريق، تلاها المنشآت الصناعية التى تعرضت لـ696 حادث حريق خلال 2016.

وجاءت مخازن المحاصيل الزراعية، من أكثر الأماكن التى شهدت حوادث حريق خلال عام 2016 أيضًا، حيث رصد جهاز الإحصاء حدوث 2583 حادث حريق بمخازن المحاصيل الزراعية، و2441 حادثًا تم رصدها بوسائل المواصلات.

أما عدد الحرائق التى تم رصدها لغرف الكهرباء وأعمدة الإنارة والأراضى الفضاء، بلغ 22.804 ألف حادث بنسبة 50% تقريباً من إجمالى عدد حوادث الحريق خلال عام 2016.