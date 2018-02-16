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الأمم المتحدة: الآمال فى تخفيف حدة التصعيد فى سوريا لم تتحقق

الجمعة، 16 فبراير 2018 06:12 م
الأمم المتحدة: الآمال فى تخفيف حدة التصعيد فى سوريا لم تتحقق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس


(أ ش أ)
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، إن الآمال فى تخفيف حدة التصعيد فى سوريا لم تتحقق، موضحا أن الصراع يشتعل مجددا هناك.

وأضاف جوتيريس، خلال كلمته فى مؤتمر الأمن بميونخ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "دعونا نلقى نظرة على سوريا.. كانت هناك آمال فى عملية خفض التصعيد، لكن الصراع الآن يتصاعد مرة أخرى، وهو ما يتسبب بعواقب وخيمة على الوضع الإنساني".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن مؤتمر الحوار الوطنى السورى الذى عقد مؤخرا فى مدينة سوتشي، أكد مجددا على دور عملية التسوية فى جنيف، معربا عن امتنان الأمم المتحدة لروسيا للمشاركة فى هذه التسوية.


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