video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: غداً طقس بارد يصاحبه سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الجمعة، 16 فبراير 2018 01:56 م
الأرصاد: غداً طقس بارد يصاحبه سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة حالة الطقس- أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة لحالة الأمطار يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، تكون متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما الرياح فتنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

وسط الدلتا 11 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 10 17

مطروح 09 17

السلوم 07 16

سيوة 11 18

بورسعيد 13 17

دمياط 14 18

العريش 11 18

رفح 10 17

الإسماعيلية 09 18

السويس 10 18

رأس سدر 12 17

نخل 07 17

نويبع 15 19

طابا 10 17

كاترين 03 16

الطور 13 19

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 21

الفيوم 11 18

بنى سويف 11 18

المنيا 06 18

أسيوط 08 18

سوهاج 09 19

قنا 10 20

الأقصر 10 20

أسوان 12 22

أبوسمبل 14 22

الوادى الجديد 09 19

الشلاتين 20 25

أبو رماد 20 24

رأس حدربة 20 25

حلايب 21 24

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 35

المدينة 20 30

الرياض 19 29

المنامة 18 27

أبوظبي 19 30

الدوحة 20 28

الكويت 17 26

دمشق 06 14

بيروت 13 17

عمان 07 13

القدس 07 12

غزة 13 16

بغداد 11 18

مسقط 22 28

صنعاء 07 25

الخرطوم 18 33

طرابلس 09 18

تونس 11 18

الجزائر 10 16

الرباط 07 17

نواكشوط 16 28

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02- 14

إسطنبول 06 09

إسلام أباد 08 24

نيودلهي 11 27

جاكرتا 24 31

بكين 04- 05

كوالامبور 24 32

طوكيو 01 10

أثينا 07 15

روما 04 14

باريس 01 09

مدريد 04 14

برلين 01- 04

لندن 04 09

مونتريال 12- 01-

موسكو 06- 04-

نيويورك 03- 11

واشنطن 02- 13

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

حالة الطقس

الارصاد

حالة الجو

درجات الحرارة

درجة الحرارة

الطقس



لا تفوتك
متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة