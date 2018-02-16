الأرصاد: غداً طقس بارد يصاحبه سقوط أمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة





(أ ش أ)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة لحالة الأمطار يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، تكون متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أما الرياح فتنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 17

وسط الدلتا 11 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 10 17

مطروح 09 17

السلوم 07 16

سيوة 11 18

بورسعيد 13 17

دمياط 14 18

العريش 11 18

رفح 10 17

الإسماعيلية 09 18

السويس 10 18

رأس سدر 12 17

نخل 07 17

نويبع 15 19

طابا 10 17

كاترين 03 16

الطور 13 19

شرم الشيخ 16 22

الغردقة 15 22

مرسى علم 15 21

الفيوم 11 18

بنى سويف 11 18

المنيا 06 18

أسيوط 08 18

سوهاج 09 19

قنا 10 20

الأقصر 10 20

أسوان 12 22

أبوسمبل 14 22

الوادى الجديد 09 19

الشلاتين 20 25

أبو رماد 20 24

رأس حدربة 20 25

حلايب 21 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 35

المدينة 20 30

الرياض 19 29

المنامة 18 27

أبوظبي 19 30

الدوحة 20 28

الكويت 17 26

دمشق 06 14

بيروت 13 17

عمان 07 13

القدس 07 12

غزة 13 16

بغداد 11 18

مسقط 22 28

صنعاء 07 25

الخرطوم 18 33

طرابلس 09 18

تونس 11 18

الجزائر 10 16

الرباط 07 17

نواكشوط 16 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02- 14

إسطنبول 06 09

إسلام أباد 08 24

نيودلهي 11 27

جاكرتا 24 31

بكين 04- 05

كوالامبور 24 32

طوكيو 01 10

أثينا 07 15

روما 04 14

باريس 01 09

مدريد 04 14

برلين 01- 04

لندن 04 09

مونتريال 12- 01-

موسكو 06- 04-

نيويورك 03- 11

واشنطن 02- 13