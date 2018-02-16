الأحد.. نادى قضاة مجلس الدولة ينظم مؤتمرا عن المخالفات الوظيفية





كتب أحمد عبد الهادى

ينظم نادى قضاة مجلس الدولة، مؤتمرا عن "المخالفات الوظيفية وقواعد تأديب الموظفين"، يوم الأحد المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجامعة الأمريكية فى الإمارات، والمجموعة الدولية للتدريب بمصر.

يترأس المؤتمر المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة المصرى، ويتحدث فى الجلسة الافتتاحية المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويصاحب المؤتمر ورشة عمل للتدريب على التعامل مع الموضوعات التى يتناولها.

ويهدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بالواجبات والمحظورات التى يجب على الموظف التقيد بها حتى لا يتعرض للمساءلة التأديبية، وقواعد تأديب الموظفين التى تطبقها محاكم القضاء الإدارى، بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفى وتطوير الأداء الإدارى للدولة.

ويبحث المؤتمر مفهوم المخالفة الوظيفية وأنواعها وخصائصها، وواجبات الموظف والمحظورات المتعلقة بالعمل الوظيفى؛ والتمييز بين المساءلة التأديبية والمدنية والجنائية؛ وأصول وإجراءات التحقيق فى المخالفات الوظيفية عن طريق جهة العمل.

كما يتناول المؤتمر قواعد التأديب والمبادئ ذات الصلة؛ وسلطة التأديب ومراحله وإجراءاته؛ وأنواع الجزاءات التأديبية وأسبابها وشروط توقيعها؛ وإدارة الدعوى التأديبية؛ وأصول وقواعد التحقيق القضائى التأديبى والدفوع فى الدعوى التأديبية؛ والأسباب الشكلية والموضوعية لبطلان التحقيق فى الجريمة التأديبية، وشروط وضمانات تظلم الموظفين من الإجراءات التأديبية، والأصول الفنية لصياغة قواعد التأديب ولائحة الجزاءات.