استاد المنصورة يحرز مراكز متقدمة فى مسابقات ألعاب القوى

الدقهلية - محمد حيزة

تمكن فريق ألعاب القوى باستاد المنصورة الرياضى من الحصول على عدد من المراكز المتقدمه فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى، تحت سن 20 سنة شباب وشابات، والتى أقيمت بالمركز الأولمبى بالمعادى على مدار ثلاثة أيام .

وتمكن كل من اللاعب السعيد المرسى واللاعب حاتم أحمد إبراهيم واللاعب محمود الفقى واللاعب عمرو عماد من الفوز بالمركز الثانى جمهورى تتابع 4 فى مسابقة 100 متر عدو .

كما حققت اللاعبة لميس الشاذلى المركز الرابع فى الوثب الثلاثى بنات، كما حقق اللاعب عمرو عماد المركز الرابع بـ100 متر عدو بفارق جزء واحد من الثانية على اللاعب الفائز، واللاعب حاتم أحمد إبراهيم حقق المركز الرابع فى الوثب الطويل وخسارته بفارق 2 سم عن الميدالية البرونزية .