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إينى للنفط: نستهدف تحقيق قيمة فائضة للمساهمين بعد زيادة الأرباح أكثر من المثلين

الجمعة، 16 فبراير 2018 02:22 م
إينى للنفط: نستهدف تحقيق قيمة فائضة للمساهمين بعد زيادة الأرباح أكثر من المثلين حقل ظهر المصرى


رويترز
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ألمحت شركة إيني الإيطالية العملاقة للنفط اليوم الجمعة إلى أنها قد تحقق "قيمة فائضة كبيرة" لمساهميها في المستقبل بعدما زادت أرباحها في الربع الأخير من العام الماضى إلى أكثر من المثلين متجاوزة توقعات السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لإينى كلاوديو ديسكالزى في بيان إن المجموعة تتوقع نموا ممتازا فى آفاق جميع أنشطتها وإنه "إذا كانت الظروف مواتية أكثر، فإن (إينى) ستكون فى مركز يسمح لها بتحقيق قيمة فائضة مستدامة لمساهميها".

وأكدت الشركة الحكومية العملاقة توزيعات نقدية بقيمة 0.8 يورو للسهم.

وقالت إيني إن صافي ربحها المعدل فى الربع الأخير من 2017 بلغ 0.98 مليار يورو مقارنة مع 0.57 مليار فى متوسط توقعات المحللين التي أعلنتها الشركة.

وقالت المجموعة، التى سجلت أعلى مستوى إنتاج على الإطلاق خلال ديسمبرعند 1.92 مليون برميل يوميا، إنها تتوقع ارتفاع إنتاجها ثلاثة بالمئة هذا العام.


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