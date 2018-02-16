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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى

الجمعة، 16 فبراير 2018 11:33 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى سيارة إسعاف -أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم  سيارة ملاكى وأخرى أجرة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.


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