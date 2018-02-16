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إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:27 م
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف حادث -أرشيفية


بنى سويف –هانى فتحى
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أصيب 12 شخصًا، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق بياض العرب بحولى 5 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى تجاه محافظة بنى سويف.
 
وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى مكان الحادث، وتم نقلهم لقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام، لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، والدكتور هانى همام مدير المستشفى.

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