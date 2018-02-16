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الجمعة، 16 فبراير 2018 09:49 م
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إصابة نحو 20 شخصا خلال مواجهات فى قطاع غزة

الجمعة، 16 فبراير 2018 09:31 م
إصابة نحو 20 شخصا خلال مواجهات فى قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلى- أرشيفية


أ ف ب
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 قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن أكثر من 20 شخصا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة قرب الحدود بين قطاع عزة وإسرائيل.

وأضاف أشرف القدرة فى بيان تلقته وكالة فرانس برس أن "إجمالى أحداث انتفاضة القدس فى قطاع غزة الجمعة هى إصابة 23 مواطنا برصاص قوات الاحتلال منهم إصابة واحدة خطيرة فى الرأس". ونقل الجرحى إلى مستشفيات محلية لتلقى العلاج.

وتابع أن "عشرات الإصابات بالاختناق والإغماء نتيجة الغاز المسيل للدموع تمت معالجتها ميدانيا من قبل طواقم الإسعاف".

وقد شارك مئات الأشخاص فى صلاة الجمعة قرب معبر بيت حانون (ايريز) بدعوة من حركة حماس رفضا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن القدس وللمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة.


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