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إصابة فلاح بطلق نارى فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال ببنى سويف

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:48 م
إصابة فلاح بطلق نارى فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال ببنى سويف مشاجرة -أرشيفية


بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب فلاح، اليوم الجمعة، بطلق نارى فى مشاجرة بقرية السعادنة التابعة لمركز بنى سويف بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف العام "شعبان.ر.ع" 45 سنة، مصابًا بطلق نارى بالوجه، وتم نقله لقسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية الأزمة، وتكثف وحدة مباحث مركز بنى سويف من إجراءتها لضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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