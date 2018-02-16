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إصابة شخصين بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى

الجمعة، 16 فبراير 2018 10:33 م
إصابة شخصين بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى حادث مرورى -أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى للقادم من التجمع اتجاه مدينة نصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة، بمحور المشير طنطاوى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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