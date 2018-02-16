إصابة شخصين بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى

إصابة شخصين بسبب حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوىالجمعة، 16 فبراير 2018 10:33 م
حادث مرورى -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارتين بمحور المشير طنطاوى للقادم من التجمع اتجاه مدينة نصر، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة، بمحور المشير طنطاوى، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة