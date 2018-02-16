إدارة الصيدلة بأشمون تنظم دورة تأهيل الصيادلة الجدد

المنوفية - محمود شاكر

قال الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامى لنقابة صيادلة المنوفية إن مجلس النقابة برئاسة الدكتور مصطفى سلام عقد اجتماع موسع بقاعة اجتماعات الإدارة الطبية بأشمون فى حضور الدكتور مدير الإدارة الطبية والتفتيش الصيدلى بأشمون ولفيف من صيادلة أشمون العاملين بالقطاع الحكومى والخاص، وذلك لتنظيم الدورة التاهيلية للصيادلة الجدد.

وأوضح محمود قصد أن الإجتماع تضمن حلقة نقاش مفتوحة مع الصيادلة بخصوص مستجدات الوضع الصيدلى والمعوقات التى تواجه الصيادلة وقد وعد مجلس النقابة بتذليل كافة العقبات التى تواجه الصيادلة والعمل على رفع مستواهم العلمى والمهنى.

وأشار محمود قصد إلى أن الاجتماع قد تم التنسيق له من خلال عضو مجلس النقابة الدكتور على أبو سعده مع إدارة التفتيش الصيدلى بأشمون بالتزامن مع الدورة التاهيلية التى ينظمها القسم للصيادلة الجدد، التى تستهدف التوعية بنظم العمل الحكومى وإرشاد الصيادلة الجدد بحقوقهم وواجباتهم.

وأكد قصد أنه من المقرر تنظيم عدة دورات مماثلة بمقر النقابة لجميع الصيادلة من خلال لجنة الصيادلة الحكوميين بالتنسيق مع جميع الإدارات والإدارة المركزية بمديرية الشئون الصحية.