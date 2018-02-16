أمن الإسماعيلية يشن حملة لفحص المزارع والمنازل شرق وغرب قناة السويس





الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط الأمن العام والأمن الوطنى، حملة تمشيطية شرق قناة السويس بدائرة مركز القنطرة شرق ومركز فايد ومركز القنطرة غرب.

وتمكنت الحملة من فحص 137 مزرعة و137 منزلا، وتشمل المزارع المتآخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس، وفحص قاطنيها ومزارع وادى شعير وقرية التقدم ومزارع أبوطفيلة بالقنطرة غرب ومزارع الدفرسوار بدائرة مركز فايد، كما تم فحص 5 محلات و73 منزلا وفحص مالكيها ومستأجريها.

كما تم تمشيط عدة مزارع غرب قناة السويس بدائرة مركز أبوصوير منها مزارع جمعية السلام وفحص المتواجدين بالمزارع.

كما تمكنت الحملة من فحص وتفتيش 100 عشة من عشش البدو، وفحص قاطنيها بقرية التقدم بالقنطرة شرق، ومنطقة أبوطفيلة بدائرة مركز القنطرة غرب، وتمكنت الحملة من ضبط 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.