video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن الإسماعيلية يشن حملة لفحص المزارع والمنازل شرق وغرب قناة السويس

الجمعة، 16 فبراير 2018 05:17 م
أمن الإسماعيلية يشن حملة لفحص المزارع والمنازل شرق وغرب قناة السويس حملة أمنية - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط الأمن العام والأمن الوطنى، حملة تمشيطية شرق قناة السويس بدائرة مركز القنطرة شرق ومركز فايد ومركز القنطرة غرب.

وتمكنت الحملة من فحص 137 مزرعة و137 منزلا، وتشمل المزارع المتآخمة للمجرى الملاحى لقناة السويس، وفحص قاطنيها ومزارع وادى شعير وقرية التقدم ومزارع أبوطفيلة بالقنطرة غرب ومزارع الدفرسوار بدائرة مركز فايد، كما تم فحص 5 محلات و73 منزلا وفحص مالكيها ومستأجريها.

كما تم تمشيط عدة مزارع غرب قناة السويس بدائرة مركز أبوصوير منها مزارع جمعية السلام وفحص المتواجدين بالمزارع.

كما تمكنت الحملة من فحص وتفتيش 100 عشة من عشش البدو، وفحص قاطنيها بقرية التقدم بالقنطرة شرق، ومنطقة أبوطفيلة بدائرة مركز القنطرة غرب، وتمكنت الحملة من ضبط 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة ورش الحدادة بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبارالاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

اخبار مصر

شرق قناة السويس

المجرى الملاحى



لا تفوتك
متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

متى يُجدد الشناوى وطارق حامد للزمالك؟.. اعرف التفاصيل

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

تليسكوب "هابل" يلتقط صورة مذهلة لمجرة تبعد عن الأرض 20 مليون سنة ضوئية

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

صور.. تفاصيل جريمة قتل طبيب "ترقيع غشاء البكارة" بالإسكندرية لشريكه المسئول عن جلب "الساقطات".. مشادة تدفع الطبيب لتقطيع جسد السمسار إلى أجزاء والاحتفاظ بها داخل ثلاجات بالعيادة.. وبلاغ الجيران يفضح المستور

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"المغرب العربى" على رادار "مؤامرات الحمدين".. المعارضة القطرية تكشف: تميم يحاول تكرار سيناريو "ثورات الربيع".. استغلال الأزمات الاقتصادية أبرز الوسائل.. وتقارير: الدوحة تتعاون مع عناصر الإخوان لإشعال الاحتجاجات

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة