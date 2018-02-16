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"أمن أسوان" يضبط 14 عاطلا بحوزتهم كمية من المخدرات بحملة أمنية فى إدفو

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:09 م
"أمن أسوان" يضبط 14 عاطلا بحوزتهم كمية من المخدرات بحملة أمنية فى إدفو حملة أمنية - ارشيفية


أسوان ندى سليم
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شنت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء فتح الله حسنى، اليوم، الجمعة، حملة أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون، اسفرت عن ضبط 14 متهم فى مركز إدفو، حيث ضبط عبدالسلام.ا، عاطل، وبحيازته 5 كيلو من نبات البانجو وسلاح نارى بندقية خرطوش.

 

وضبط هانى.ر، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، وأحبط رجال المباحث ترويج 2 كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بحيازة عاطف. ش، كما تم ضبط بدرى. ع، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلى، وعامل يدعى اسعد.س، وبحوزته سلاح نارى.

 

واسفرت الحملة عن ضبط حسنين. ع، وبحوزته سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وفوزى. م، وبحوزته سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وضبط سعود.ا، عاطل، وبحيازته بندقية خرطوش.

 

واحبط رجال المباحث بمركز إدفو ترويج 50 جراما من مخدر البانجو و100 جرام من مخدر الحشيش بحيازة رزق. ص، كما ضبط صالح.ص، عاطل، وبحوزته سلاح نارى، وتم احباط ترويج 22 جرام من مخدر الحشيش و50 جرام من مخدر البانجو بحيازة قرشى. ز، عاطل بمركز ادفو.

 

وضبط 200 جرام من مخدر البانجو بحيازة الحسين. م، وضبط 5 كيلو جرام بحيازة عاطل يدعى على.ا، فضلا عن ضبط عاطل آخر يدعى أشرف. م، وبحوزته 3 كيلو من مخدر البانجو. 

 

 


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