أمريكا: حان الوقت ليتحرك مجلس الأمن ضد إيران بعد دعمها للحوثيين باليمن





أ ف ب

اعتبرت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى الخميس، أن "الوقت حان لكى يتصرف مجلس الأمن" ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وقال التقرير الذى عرض على مجلس الأمن الدولى فى يناير، إن الخبراء "تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيرزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيرانى أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" فى 2015.

وقالت هايلى فى بيان "هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر، إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، فى انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

وأضافت "لا يمكن للعالم أن يستمر فى ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ" ويجب على طهران أن تتحمل "العواقب".

وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين واتهمت سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة الشهر الماضى بتقديم أدلة "مقبركة" على أن صاروخا أطلق على الرياض فى الرابع من نوفمبر كان إيرانى الصنع.