video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا: حان الوقت ليتحرك مجلس الأمن ضد إيران بعد دعمها للحوثيين باليمن

الجمعة، 16 فبراير 2018 07:00 ص
أمريكا: حان الوقت ليتحرك مجلس الأمن ضد إيران بعد دعمها للحوثيين باليمن السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى


أ ف ب
إضافة تعليق

 اعتبرت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى الخميس، أن "الوقت حان لكى يتصرف مجلس الأمن" ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وقال التقرير الذى عرض على مجلس الأمن الدولى فى يناير، إن الخبراء "تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيرزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيرانى أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" فى 2015.

وقالت هايلى فى بيان "هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر، إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، فى انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

وأضافت "لا يمكن للعالم أن يستمر فى ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ" ويجب على طهران أن تتحمل "العواقب".

وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين واتهمت سفيرة الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة الشهر الماضى بتقديم أدلة "مقبركة" على أن صاروخا أطلق على الرياض فى الرابع من نوفمبر كان إيرانى الصنع.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الأمن الدولى يوافق على تعيين مارتن جريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن

التحالف العربى يدمر منصة صواريخ باليستية بالقرب من مطار الحديدة غربى اليمن

سفير اليمن بالقاهرة يؤكد على دور فرنسا الداعم للشرعية اليمنية

اليمن

اخبار اليمن

اخبار العالم

الامم المتحدة

نيكى هايلى

اخبار العرب



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة