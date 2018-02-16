أعضاء بمجلس الشيوخ يستبعدون توجيه ضربة وقائية أمريكية ضد كوريا الشمالية





أ ش أ

كشف عضوان فى مجلس الشيوخ الأمريكى أن مسؤولين فى البيت الأبيض، أبلغوهما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتزم توجيه ضربة عسكرية وقائية ضد كوريا الشمالية.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، عن السناتور الجمهورى جيمس ريش إن أشخاص على أعلى مستوى فى الإدارة أبلغوه بأنه ليس هناك مثل هذه الاستراتيجية ولم يتم التحدث عن ذلك إطلاقا.



وأشارت السناتور الديموقراطية جين شاهين ، خلال جلسة تصديق على تعيينات فى وزارة الخارجية ، إلى أن البيت الأبيض أعلن بوضوح أنه ليس هناك استراتيجية لتوجيه ضربة إلى كوريا الشمالية.



بدورها ، قالت شاهين سوزان ثورنتون المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إن

الإدارة تضغط بشدة على بيونج يانج من خلال العقوبات الاقتصادية لحثها على التفاوض بشأن نزع أسلحتها النووية ، مع عدم استبعاد الخيار العسكرى . لافتة إلى أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي.

