video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 فبراير 2018 09:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أعضاء بمجلس الشيوخ يستبعدون توجيه ضربة وقائية أمريكية ضد كوريا الشمالية

الجمعة، 16 فبراير 2018 01:01 ص
أعضاء بمجلس الشيوخ يستبعدون توجيه ضربة وقائية أمريكية ضد كوريا الشمالية مجلس الشيوخ الأمريكى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

كشف عضوان فى مجلس الشيوخ الأمريكى أن مسؤولين فى البيت الأبيض، أبلغوهما أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تعتزم توجيه ضربة عسكرية وقائية ضد كوريا الشمالية.


ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، الخميس، عن السناتور الجمهورى جيمس ريش إن أشخاص على أعلى مستوى فى الإدارة أبلغوه بأنه ليس هناك مثل هذه الاستراتيجية ولم يتم التحدث عن ذلك إطلاقا.


وأشارت السناتور الديموقراطية جين شاهين ، خلال جلسة تصديق على تعيينات فى وزارة الخارجية ، إلى أن البيت الأبيض أعلن بوضوح أنه ليس هناك استراتيجية لتوجيه ضربة إلى كوريا الشمالية.


بدورها ، قالت شاهين سوزان ثورنتون المرشحة لمنصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إن
الإدارة تضغط بشدة على بيونج يانج من خلال العقوبات الاقتصادية لحثها على التفاوض بشأن نزع أسلحتها النووية ، مع عدم استبعاد الخيار العسكرى . لافتة إلى أن واشنطن تفضل الحل الدبلوماسي.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. ردود فعل متباينة لظهور شبيه زعيم كوريا الشمالية فى الأولمبياد

موسكو: كوريا الشمالية تعلن عزمها تعزيز العلاقات مع روسيا

كوريا الشمالية

اخبار كوريا الشمالية

اخبار العالم

العالم اليوم

العالم الان



لا تفوتك
"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

ثروت الخرباوى يرصد سقطات "أبوالفتوح".. ويؤكد: ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

مهرجان برلين ينشر الصورة الأولى من فيلم High Life

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة