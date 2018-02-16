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أسعار النفط اليوم الجمعة.. خام برنت يرتفع إلى 64.63 دولارا للبرميل

الجمعة، 16 فبراير 2018 04:26 م
أسعار النفط اليوم الجمعة.. خام برنت يرتفع إلى 64.63 دولارا للبرميل نفط


أحمد أبو حجر
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ارتفع سعر النفط بمعدل طفيف اليوم الجمعة 16/2/2017 مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات فى الوقت الذى أغلقت فيه أسواق آسيوية كثيرة أبوابها بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

 

وارتفع الخام الأمريكى فى العقود الآجلة للتسليم فى مارس  29 سنتا ، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 61.63 دولار للبرميل بعدما كان لامس فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 61.82 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعى ارتفع العقد أربعة بالمئة بعد أن خسر نحو عشرة بالمئة الأسبوع الماضى، وارتفع خام القياس العالمى مزيج برنت 30 سنتا، أو 0.5 فى المئة، إلى 64.63 دولار للبرميل بعدما نزل ثلاثة سنتات فى التسوية السابقة . وخام برنت مرتفع بنحو ثلاثة  فى المئة منذ بداية الأسبوع بعد أن هبط أكثر من ثمانية  فى المئة الأسبوع الماضى.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل سلة عملات يوم الجمعة. وغالبا ما يعزز تراجع الدولار أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

 


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