أسعار العملات اليوم الجمعة واستقرار الدولار





رانيا فزاع

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية استقرارا بشكل جماعى ، وثبتت على نفس أسعار ختام التعاملات أمس الخميس فسجل كلا من الدولار والريال السعودى، و اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى استقرارا ، وجاءت أسعار العملات فى عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى مصر خلال كالتالى:

أولا: سعر الدولار فى مصر

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6476 جنيه للشراء

17.7476 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.60 جنيه للشراء

17.70 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً ، 21.91 جنيه للشراء، و 22.14 للبيع ، فى آخر تعاملات البنك الأهلى .

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 24.62 جنيه للشراء 24.88 جنيه للبيع ، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى .

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلا 58.70 للشراء ، و 59.12 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات البنك الأهلى .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى ، على نفس سعر إغلاق تعاملات الأمس ، بالغاً 4.6 جنيه للشراء، 4.7 جنيه للبيع، فى آخر تعاملات البنك الأهلى .