أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-2-2018 وعيار 21 يسجل 665 جنيها للجرام





كتب: إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-2-2018 بقيمة جنيهين، بعد تحرك كبير لسعر الأوقية العالمية مرتفعة 5 دولارات فى التعاملات الفورية لتسجل 1359 دولار.





سعر الذهب أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.





وأصبحت اسعار الذهب كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 570 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 665 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 760 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5320 جنيها.

الأوقية : 1359 دولارا.





تفاوت سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.





أعلى سعر للذهب

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية إنه للمرة الثانية الذهب يحقق أعلي سعر في تاريخه محليآ و متوقع مزيد من الارتفاعات، مشيراً إلى أن الذهب عالميا في طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في عامين و اتجاه استثماري عام للإدخار في الذهب كملاذ أمن بعد انخفاض الدولار و تذبذب العملات الرئيسيه و إنهيار الأسهم الأسبوع الماضي .