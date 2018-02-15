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9 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بالإتجار فى البشر.. تعرف عليها

الخميس، 15 فبراير 2018 05:42 م
9 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بالإتجار فى البشر.. تعرف عليها محاكمة المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر


كتب أحمد حربى
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فى مرافعة تاريخية، طالبت النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، أمس الأربعاء، توقيع أقصى العقوبة على 41 متهماً من الأطباء والممرضين المتورطون فى قضية الإتجار بالأعضاء البشرية والمعروفة إعلاميا "بالاتجار بالبشر".

"اليوم السابع" يرصد فى عدة معلومات أبرز الأرقام المرتبطة بالقضية .

الرقم 41 وهو عدد المتهمين فى قضية الإتجار بالأعضاء البشرية.

الرقم 20 هو عدد الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير المتهمين فى القضية.

الرقم 10 هو عدد  الممرضين المتهمين فى القضية.

الرقم 9 عدد السماسرة والوسطاء.

الرقم 2 وهما متهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.

الرقم 29 هو عدد العمليات الجراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

الرقم 26 وهو عدد الأيام التى عاشها خليجى بعد إجراء عملية زرع كلى وفارق بعدها الحياة.

الرقم 100 ألف دولار وهو المبلغ المالى الذى اتفق عليه المتهم وائل قنديل وشقيق المنقول إليه "كلية" خلال تسجيل هاتفى.

الرقم 7 هو موعد اسئتناف جلسات المحاكمة فى 7 إبريل المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.


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