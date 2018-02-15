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3 قوافل طبية مجانية ببورسعيد لمكافحة فيروس C تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى

الخميس، 15 فبراير 2018 04:11 ص
3 قوافل طبية مجانية ببورسعيد لمكافحة فيروس C تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى قافلة طبية - أرشيفية


بورسعيد- محمد فرج
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أكد الدكتور عادل تعيلب وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد خلال تصريحات صحفية أن هناك 3 قوافل طبية  لفحص المواطنين بالمجان تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن تكون مصر عام 2020 خالية من فيروس C.

 

لافتا أن القوافل الـ 3 تتمركز أمام مستشفى بورسعيد العام ومستشفى بورفؤاد والحميات والجهاز الهضمى ويبدأ الكشف يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا وعلى مدار أسبوعا كاملا عدا العطلات الرسمية.

 

وقال تعيلب إن عدد السكان المستهدف فوق الـ 18 سنة 135 ألفا و617 وعدد المواطنين المترددين على مدار يومين 369.

 

وأضاف بأنه جار حصر المرضى إيجابى التحليل مضاد الفيروسات والذين سيتم تقديم العلاج لهم بالمجان فور إعلان النتيجة التى تؤكد أصاباتهم من عدمه حتى يتسنى لهم صرف العلاج بالمجان تنفيذا لمبادرة الرئيس "السيسى" للقضاء على فيروس C  2020.

 

 


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