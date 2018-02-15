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12 صوامعة بمدينة منوف تستوعب 60 ألف طن من القمح

الخميس، 15 فبراير 2018 06:00 ص
12 صوامعة بمدينة منوف تستوعب 60 ألف طن من القمح صوامع - صورة أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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تعد صوامع مدينة منوف بمحافظة المنوفية، من أهم الصوامع الكائنة على مستوى محافظات الدلتا، وذلك لأنها تستوعب ما يقرب من 60 ألف طن قمح.

ما عدد الصوامع الكائنة بمدينة منوف؟

12 صومعة مودل بى

ما سعة الاستيعاب من أطنان القمح؟

تستوعب الصوامع الإثنتا عشر تخرين 60 ألف طن قمح.

ما سعة كل صومعة؟

سعة كل صومعة 5 آلاف طن

ما تكلفة تلك الصوامع؟

التكلفة بلغت 63 مليون جنيه

ماهى الشركة المنفذة للمشروع؟

شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، تحت إشراف كامل للقوات المسلحة.

ومن جانبه أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التكوين بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص أن المبنى يوجد به ميزان بسكول لوزن الكمية التى يتم تخزينها داخل الصوامع، ثم بعد ذلك تفريغ حمولة السيارة بنقرة الشاحنات، وأخذ القمح عن طريق سيور أسفل النقرة، ومنها إلى برج الماكينات، الذى يقوم ينقل القمح إلى الصوامع لتخزينه، مشيرا إلى أنه يوجد 3 صوامع للتفريغ وتحميل السيارات وتوريد القمح إلى المطاحن، ويتم التحكم فى تلك المنظومة بغرفة كنترول رئيسية. 

وأضاف الوراقى أنه يوجد مبنى إدارى على أعلى مستوى، يتكون من ثلاث طوابق بها 12 غرفة، بالإضافة إلى مبانٍ خدمية عبارة عن مخزن وغرفة أمن ومخزن آخر لقطع الغيار.


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