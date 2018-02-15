ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس البنك الدولى التعاون الاقتصادى

ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس البنك الدولى التعاون الاقتصادىالخميس، 15 فبراير 2018 04:07 م
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية
أبوظبى أ ش أ
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بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع رئيس مجموعة البنك الدولى الدكتور جيم يونغ كيم - الذى يزور الإمارات حاليا - علاقات التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية فى الإمارات والبنك الدولي، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر حول العديد من القضايا التنموية والاقتصادية التى تهم الجانبين والمجتمع الدولى وأهمية التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات والمؤسسات المعنية فى الإمارات والبنك الدولي.
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