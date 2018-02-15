ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس البنك الدولى التعاون الاقتصادى





أبوظبى أ ش أ

بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مع رئيس مجموعة البنك الدولى الدكتور جيم يونغ كيم - الذى يزور الإمارات حاليا - علاقات التعاون بين المؤسسات والجهات المعنية فى الإمارات والبنك الدولي، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا المالية والاقتصادية العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الجانبين تبادلا - خلال اللقاء - وجهات النظر حول العديد من القضايا التنموية والاقتصادية التى تهم الجانبين والمجتمع الدولى وأهمية التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات والمؤسسات المعنية فى الإمارات والبنك الدولي.