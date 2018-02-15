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ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية تعزيز علاقات المملكة مع الدول الآسيوية

الخميس، 15 فبراير 2018 10:43 م
ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية تعزيز علاقات المملكة مع الدول الآسيوية ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة


(رويترز)
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أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، استمرار مملكة البحرين على نهجها فى تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الآسيوية وتحقيق المزيد من التواصل التجارى والاقتصادى والثقافى الوثيق معها وتوجيه القيادة البحرينية نحو الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات.

وأشاد ولى العهد، خلال لقائه، كيوشى أساكو سفير اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، بتطور العلاقات البحرينية اليابانية وبالتطلع المستمر للبناء على ما تحقق خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.


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