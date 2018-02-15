ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية تعزيز علاقات المملكة مع الدول الآسيوية

ولى العهد البحرينى يؤكد أهمية تعزيز علاقات المملكة مع الدول الآسيويةالخميس، 15 فبراير 2018 10:43 م
ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
(رويترز)
إضافة تعليق
أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، استمرار مملكة البحرين على نهجها فى تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الدول الآسيوية وتحقيق المزيد من التواصل التجارى والاقتصادى والثقافى الوثيق معها وتوجيه القيادة البحرينية نحو الأهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات.
وأشاد ولى العهد، خلال لقائه، كيوشى أساكو سفير اليابان لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، بتطور العلاقات البحرينية اليابانية وبالتطلع المستمر للبناء على ما تحقق خاصة ما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
إضافة تعليق
تفاصيل إطلاق نار قرب كمين شرطة بالعدوة . سيارتى دفع رباعى هاجمت الكمين على الطريق الصحراوى الغربى وتعامل الأفراد الكمين معهما دون وقوع إصابات.. مصدر أمنى: ضبط سيارة المشتبه بهم والقبض على قائدها
تعديلات تشريعية جديدة لدعم الدولة فى حربها على الإرهاب.. الحكومة توافق على تغليظ عقوبة بعض الجرائم بقانون مكافحة الإرهاب والمنشأت السياحية والمرور.. ونواب بالبرلمان: لن نتوانى عن إقرارها بمجرد إرسالها
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة