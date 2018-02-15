وفود من نقابة الأطباء تزور 8 محافظات اعتبارا من مارس المقبل للتواصل مع أعضائها

وفود من نقابة الأطباء تزور 8 محافظات اعتبارا من مارس المقبل للتواصل مع أعضائهاالخميس، 15 فبراير 2018 03:14 م
جانب من الزيارة
آية دعبس
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زار وفد من النقابة العامة للأطباء، ضم كل من الدكتورة منى مينا، الدكتور إيهاب الطاهر، الدكتور محمد سلامة، محافظة المنوفية، حيث التقى الوفد برئيس جامعة المنوفية، وأطباء مستشفى شبين الكوم التعليمى، وأعضاء مجلس نقابة أطباء المنوفية.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يأتى فى إطار خطة النقابة، للتواصل المباشر مع الأطباء فيما يخص مشكلاتهم ومقترحاتهم.
وأشارت إلى أن وفد النقابة العامة، سوف يزور العديد من المحافطات خلال الفترة القادمة، حيث يقوم فى 12 مارس المقبل، بزيارة محافظة الشرقية، و2 أبريل زيارة محافظة البحيرة، و7 مايو محافظة بنى سويف، و9 يوليو محافظة المنيا، و13 أغسطس محافظة الفيوم، و8 أكتوبر محافظة البحر الأحمر، و12 نوفمبر محافظة الغربية و10 ديسمبر محافظة قنا.
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