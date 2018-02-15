video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 15 فبراير 2018 05:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفاة شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية محمد عصام زكى.. وصلاة الجنازة بمسجد العشيرة

الخميس، 15 فبراير 2018 03:06 ص
وفاة شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية محمد عصام زكى.. وصلاة الجنازة بمسجد العشيرة الشيخ محمد عصام الدين


كتب لؤى على
إضافة تعليق

توفى مساء أمس الأربعاء الشيخ محمد عصام  الدين محمد زكى إبراهيم، رائد العشيرة وشيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، وستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر بمسجد العشيرة على طريق صلاح سالم أمام مسجد الشرطة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأعلى للطرق الصوفية": ندعم العملية سيناء 2018 وندعو المصريين لمساندتها

العشيرة المحمدية

الطرق الصوفية

مسجد الشرطة

صلاح سالم



لا تفوتك
فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

فيفا: محمد صلاح فى المركز الثامن بقائمة أفضل هدافى أفريقيا بدورى أبطال أوروبا

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

الليلة.. نجم سهيل يزين سماء الوطن العربى ويبعد 313 سنة ضوئية عن الأرض

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

بالأرقام.. إقبال غير متوقع على قرعة الأراضى التكميلية.. أعداد المتقدمين على الإسكان الاجتماعى 200% بإجمالى 60 ألف مواطن.. و60% على قطع المتميز و50% على الأراضى الأكثر تميزا.. واليوم آخر موعد للتقديم

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

صور.. "احترس أمريكا غير أمنة".. حادث إطلاق نار جديد فى الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين داخل بمدرسة بولاية فلوريدا.. الشرطة تعتقل مسلح بعد عمليات كر وفر.. وترامب يصف الحادث بـ"الرهيب"

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

نيابة أمن الدولة تبدأ غداً التحقيق مع أبو الفتوح لاتصاله بتنظيم الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة