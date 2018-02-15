وفاة شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية محمد عصام زكى.. وصلاة الجنازة بمسجد العشيرة





كتب لؤى على

توفى مساء أمس الأربعاء الشيخ محمد عصام الدين محمد زكى إبراهيم، رائد العشيرة وشيخ الطريقة المحمدية الشاذلية، وستقام صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر بمسجد العشيرة على طريق صلاح سالم أمام مسجد الشرطة.