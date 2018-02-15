وزير الشئون الخارجية العمانى يصل المسجد الأقصى فى القدس

فى زيارة نادرة لمسؤول عربى..
وزير الشئون الخارجية العمانى يصل المسجد الأقصى فى القدسالخميس، 15 فبراير 2018 03:50 م
القدس
أ ف ب
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وصل وزير الشؤون الخارجية العمانى يوسف بن علوى بن عبدالله الخميس إلى المسجد الأقصى فى القدس الشرقية المحتلة، فى زيارة نادرة لمسؤول عربى إلى الموقع، بحسب مراسلة لفرانس برس.
وكان فى استقبال الوزير العمانى كل من مدير الأوقاف الإسلامية فى القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى، ونائب محافظ مدينة القدس عبد الله صيام، والحرم القدسى الذى يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
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