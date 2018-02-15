وزير الدفاع الأمريكى يحث تركيا على إبقاء التركيز صوب قتال داعش





رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى بيان، اليوم الخميس، إن وزير الدفاع جيم ماتيس اجتمع مع نظيره التركى على هامش قمة لحلف شمال الأطلسى أمس ودعا أنقرة لإبقاء التركيز على محاربة تنظيم داعش فى سوريا.

وأضافت الوزارة أن ماتيس "دعا لتجديد التركيز على الحملة الرامية لهزيمة داعش ومنع أى محاولة من جانب التنظيم الإرهابى لإعادة بناء نفسه فى سوريا".