وزير التعليم يكرم أعضاء المكتب التنفيذى الجدد لمجلس الاتحاد العام للطلاب





كتب محمود طه حسين

افتتح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الحفل الختامى للمؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وانتخاب المكتب التنفيذى لعام 2017/2018 وتكريم المديريات الفائزة فى أنشطة الاتحادات الطلابية بالمركز الرئيسى لاتحاد الطلاب بالعجوزة.

حضرالحفل الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، وأسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، وهشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، والمهندس أحمد كمال رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والعديد من القيادات التعليمية.

وفى كلمته، أثنى الوزير على فعاليات الانتخابات التى تمثل بداية العمل الحقيقى لاتحاد الطلاب؛ من أجل ترسيخ قيم حرية الرأى، والتعبير، والتسامح، وقبول الآخر، واكتساب مهارات الحوار الديموقراطي البناء، وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في جو يتيح لهم ممارسة الحقوق الديموقراطية، مؤكدًا على أن الأنشطة الطلابية المتنوعة تمثل احتياجًا إنسانيًّا، وهدفًا تربويًّا مطلوبًا، وتكوين عادات ومهارات وقيم وأساليب تفكير لازمة لمواصلة التعليم، كما أنها تشكل أحد العناصر المهمة فى بناء شخصيتهم وصقلها، وهى تقوم بذلك بفاعلية وتأثير يدفع بهم إلى التفكير السليم، وإلى التميز فى الأداء.

وأشار شوقى إلى أن الدولة تسعى جاهدة فى ظل قيادة سياسية حكيمة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية، واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات: (الأدبية، والفنية، والرياضية، والعلمية)، واستقطاب واحتضان المهارات المصرية فى الداخل والخارج، من أجل العبور إلى آفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر الشرفاء الذين سيحققون النهضة المنشودة لبلادنا.

وأوضح أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ لما لها من تأثير بالغ ودور رائد فى إثراء العملية التعليمية، كما تقدم الدعم الكامل لكل أبنائها الموهوبين فى كافة الأنشطة الثقافية والفنية والعملية والرياضية، وغيرها؛ للكشف عن المواهب الصغيرة والشابة لتتم رعايتها، والعناية بها، والعمل على تشجيعها وتطويرها.

وتابع شوقى أن العملية الانتخابية هي تجربة ثرية، ونموذج راقٍ للديموقراطية المنشودة التى يتنافسون فيها بشرف ونبل وسعي دائم لخدمة هذا الوطن، وينتظر منهم الأفكار البناءة، والمناقشات الإيجابية للوصول إلى توصيات هادفة، وإجراءات فعالة تحقق الآمال والطموحات، وتفتح المجال لقيادة أنشطة طلابية متميزة تحت شعار: (القيادات الطلابية، وترسيخ القيم الأخلاقية)، ليكون هؤلاء الطلاب القدوة والمثل الذى يحتذى به زملاؤهم في العلم، والخُلُق، والمواطنة، وقبول الآخر.

وفى كلمته، قال أحمد موسى الرائد العام للاتحاد إن الاتحادات الطلابية تعد مدرسة لتدريب الطلاب على ممارسة الديموقراطية الكاملة، مشيرًا إلى أن تنصيب المكتب التنفيذي جاء بعد انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية ونال أعضاء المكتب ثقة زملائهم ليعبروا عن أفكارهم وطموحاتهم، مؤكدًا احتياج مصرنا لجهد أبنائها المخلصين لتحقيق النهضة والتقدم.

وخلال الحفل تم توشيح الطالب أحمد محمد أحمد حسين من محافظة القاهرة كأمين عام الاتحاد، والطالبة ابتهال عبد الحكيم من محافظة الدقهلية كأمين مساعد، وقام الوزير بتكريم الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين، وكذا تكريم المديريات الفائزة بالمراكز الخمس الأولي (القاهرة، والاسكندرية، والدقهلية، ودمياط، والغربية) فى أنشطة الاتحادات الطلابية.



المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (1)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (2)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (3)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (4)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (5)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (6)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (7)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (8)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (9)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (10)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (11)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (12)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (13)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (14)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (15)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (16)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (17)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (18)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (19)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (20)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (21)







المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية (22)



