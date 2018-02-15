وزير التعليم العالى يبحث التعاون فى المجالات التعليمية مع السفير الألمانى





كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وألمانيا، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الخميس بـ جوليوس جورج السفير الألمانى بالقاهرة، بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء أكد الوزير حرص مصر على تفعيل المزيد من آليات التعاون مع ألمانيا وخاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والمنح الدراسية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الدكتور عبد الغفار، بالتعاون مع الجانب الألمانى خاصة بعد مرور 10 سنوات على نجاح العام المصرى الألمانى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك التعاون المثمر والبناء مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى الـ (DAAD)، خاصة فى مجال المنح سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية فى مصر، أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع الجانب الألمانى فى هذا المجال، مشيداً بالتجربة الناجحة مع اليابان والتى أثمرت عن إنشاء الجامعة المصرية اليابانية (E-JUST) ببرج العرب.

من جانبه أكد السفير الألمانى حرصه على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع مصر، خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والمنح الدراسية، مستعرضاً بعض تجارب التعاون الناجحة مع مصر خاصة فى مجال التعليم سواء الجامعى والمتمثل فى الجامعة الألمانية بالقاهرة أو التعليم العام بوجود العديد من المدارس الألمانية فى مصر.