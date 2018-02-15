وزير البيئة يوقع اليوم مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة لإدارة المخلفات

وزير البيئة يوقع اليوم مذكرة تفاهم لتأسيس شركة مساهمة لإدارة المخلفاتالخميس، 15 فبراير 2018 12:36 ص
الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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تعقد وزارة البيئة، اليوم، احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات، وعرض أهم ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات،، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال، والدكتور محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربى.
ومن المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم، بواسطة البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومى، وشركة المعادى للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.
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