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وزير البيئة: قرارات الحكومة ضمنت مصادر التمويل لمنظومة المخلفات الجديدة

الخميس، 15 فبراير 2018 03:34 م
وزير البيئة: قرارات الحكومة ضمنت مصادر التمويل لمنظومة المخلفات الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات


كتبت آية دعبس - تصوير محمد فوزى
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قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مراحل عمل الوزارة على طريق تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تمثل مراحل فارقة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، تمثل دفعة لتأسيس صناعة وطنية لها سوق عريض، وعليها طلب كبير للإقبال على خدماتها.

وأضاف فهمى، فى كلمته فى احتفالية وزارة البيئة لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات: "لا نقول أن عمليات إدارة المخلفات تجلب عائد مادى كبير، نظرا لأنها مشروعات بيئية لا تقارن بالمشروعات الاقتصادية".

وأكد وزير البيئة، أن منظومة إدارة المخلفات صناعة تحتاج إلى دعم حكومى وحزمة من الحوافز لدعم الشركات على الاستمرار، وخلق فرص عمل، مؤكدا أنها صناعة لها خصائصها المختلفة، بجانب أنها عمل قومى سيكون له عائد على الدولة، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزارء تضمن التمويل وحددت مصادره، كركائز أساسية لضمان إطلاق مشروع بخدمة جيدة.

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (1)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (2)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (3)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (4)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (5)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (6)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (7)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (8)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (9)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (10)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (11)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (12)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (13)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (14)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (15)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (16)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (17)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (18)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (20)
 

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (21)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (22)

 

توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة المخلفات (23)
 

 


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ادارة المخلفات الصلبة

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