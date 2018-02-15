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الخميس، 15 فبراير 2018 07:38 م
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وزير البترول يشهد إنهاء النزاع بين هيئة البترول وشركة طاقة غاز

الخميس، 15 فبراير 2018 02:57 م
وزير البترول يشهد إنهاء النزاع بين هيئة البترول وشركة طاقة غاز توقيع الاتفاق بحضور وزير البترول


كتب ـ أحمد أبو حجر
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فى إطار سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار والعمل على تسوية وإنهاء المنازعات الاستثمارية عن طريق تسويتها ودياً بين الأطراف، قامت وزارة البترول، بحسب بيان اليوم، بالعمل على تقريب وجهات النظر بين هيئة البترول والشركة القابضة للغازات ومجموعة شركات طاقة غاز، فيما يتعلق بالنزاع القائم بينهم حول التفسير فى تطبيق بعض بنود التعاقدات المبرمة فى هذا الشأن، والتى كانت محل للطلب المقدم من شركات مجموعة طاقة غاز للجنة الوزارية لفض منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء.

وأسفر عن توقيع مشروع عقد تسوية بين الأطراف واعتماده من مجلس الوزراء في يناير الماضى، الأمر الذى انتهى بإبرام اتفاق تسوية ودية يحقق صالح الأطراف وينهى النزاع القائم بشكل ودى بعيداً عن أروقة المحاكم واللجوء للتحكيم الدولى، فى إطار العمل على تشجيع وجذب وحماية الاستثمار الجاد.

 

 


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طارق الملا

هيئة البترول

طاقة غاز



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