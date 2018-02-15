وزارة البترول تحتفى بنجاح المرأة المصرية فى نهاية مؤتمر "إيجبس 2018"

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احتفت وزارة البترول والثروة المعدنية بنجاح وتفوق المرأة المصرية فى نهاية مؤتمر ومعرض مصر للبترول "إيجبس 2018"، وأقيم حفل تسليم جوائز المرأة فى مجال البترول بمصر وشمال أفريقيا، الذى تضمنه المؤتمر، للمرة الأولى هذا العام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى.

ونقل بيان لوزارة البترول اليوم الخميس عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، تأكيده على التزام الوزارة الفعلى بتوجه الدولة المصرية الحديثة بتمكين المرأة وتحسين قدراتها ومساعدتها على تحقيق ذاتها فى كل قطاعات الصناعة البترولية وأن التطبيق الفعلى لهذا التوجه نتج عنه حاليًا مشاركة المرأة بنسبة حوالى 30% فى المناصب القيادية بقطاع البترول.

وأعرب الوزير عن ثقته التامة بالإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المرأة العاملة فى قطاع البترول ودور المرأة الحيوى بشكل عام فى تنمية البلاد، مشيرًا إلى الحرص الكامل على تخصيص يوم للمرأة فى المؤتمر للعام الثانى على التوالى كمنصة لطرح مناقشات مهمة وتشجيع جهودها المهمة للقطاع.

وأوضح أن المؤتمر أعطى هذا العام الفرصة للتفاعل مع نماذج متميزة للسيدات وتحفيزهم لمواصلة التفوق والانطلاق نحو القمة وكذلك التعرف على الأسباب والعوامل المؤثرة فيما يقدمن من مستويات متميزة للاستفادة به فى المبادرات التى يقدمها القطاع لتمكين المرأة.

من جانبها أعربت الدكتورة غادة والى عن سعادتها بالمشاركة فى الاحتفال بالكفاءات النسائية فى مؤتمر إيجبس 2018، موضحة أن الحكومة مقتنعة تمامًا بتمكين المرأة فقد زادت أعداد المرأة كأعضاء فى البرلمان فضلاً عن أن هناك 4 وزيرات لحقائب لم يشغلهن نساء من قبل وهى حقائب السياحة والثقافة والتخطيط والاستثمار.

وأضافت أن الحكومة قدمت برنامج تكافل وكرامة الذى تستفيد منه المرأة المعيلة من خلال 2.4 مليون أسرة وربطت ذلك بشرط عدم تسرب الأطفال من الدراسة، كما قامت بإعداد برامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موجهة للمرأة انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تقدمها ونجاحها يأتى من جهود مواطنيها الكبار والصغار.

وشهد الوزيران حفل تسليم الجوائز من خلال 3 مجموعات، كانت المجموعة الأولى لجوائز المرأة فى المناصب القيادية برعاية شركة أديسون من خلال ترشيح السيدات ليلى الحارس (شل) ونهاد شلباية (اكسون موبيل) وياسمين نسيم (شلمبرجير) وفازت بها نهاد شلباية.

وضمت المجموعة الثانية جائزة سيدة العام من الجيل الجديد برعاية شركة أباتشى حيث تم ترشيح السيدات هانيا البحر(شل) ونيللى عباس (شلمبر جير) وأمينة هيكل (هاليبرتون) وفازت بها نيللى عباس.

وكانت المجموعة الثالثة جائزة أفضل شركة فى العام فى دعم التنوع والاندماج برعاية شنيدر إليكتريك وتم ترشيح شركات شل وشلمبرجير وبيكر هيوز وفازت بها شل وسلمها المهندس طارق الملا وزير البترول للمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل.