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واشنطن: يمكن لموسكو دفع النظام السورى نحو تحقيق السلام فى دمشق

الخميس، 15 فبراير 2018 06:02 ص
واشنطن: يمكن لموسكو دفع النظام السورى نحو تحقيق السلام فى دمشق المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن نيكى هايلى


أ ف ب
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حضت الولايات المتحدة، الأربعاء، روسيا على استخدام نفوذها لدى النظام السورى لإنهاء الحرب، فيما حذر الموفد الدولى من مرحلة "خطيرة" فى النزاع المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وقالت المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن نيكى هايلى خلال اجتماع للمجلس حول الأزمة المتفاقمة فى سوريا إنه "يمكن لروسيا دفع النظام للالتزام بالسعى إلى سلام حقيقى فى سوريا."

وأضافت "حان الوقت لكى تستخدم روسيا ذلك النفوذ" من أجل "دفع نظام الأسد للقيام بما لا يريد صراحة القيام به".

واتهمت هايلى موسكو بأنها لا تتخذ خطوات كافية لوقف هجمات النظام السورى بما فيها تلك "الكيميائية" ضد السكان المدنيين.

 

 


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