واشنطن: لا نعتزم توجيه ضربة وقائية لبيونج يانج

واشنطن: لا نعتزم توجيه ضربة وقائية لبيونج يانجالخميس، 15 فبراير 2018 09:50 م
وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق
نقل برلمانيون أمريكيون الخميس، عن مسئولين فى البيت الأبيض، قولهم إن الولايات المتحدة لا تنوى توجيه ضربة عسكرية وقائية محدودة لكوريا الشمالية لمعاقبة النظام على برنامجه النووى.
وقالت وسائل إعلام إن بعض المسئولين فى البيت الأبيض كانوا يريدون مثل هذه الخطوة.
والخميس، قال السناتور الجمهورى عن إيداهو جيمس ريش خلال جلسة تثبيت تعيينات فى وزارة الخارجية "قال لنا أشخاص على أعلى مستوى فى الإدارة الأمريكية إنه ليس هناك مثل هذه الاستراتيجية وإنه لم يتم التحدث عن ذلك إطلاقا".
وكان مسئول فى البيت الأبيض واضحا جدا عندما قال "إنه ليس هناك استراتيجية لتوجيه ضربة إلى كوريا الشمالية" كما قالت السناتورة جين شاهين.
إضافة تعليق
ممثل هيئة عمليات الجيش: نحافظ على قواعد وضوابط ومعايير حقوق الإنسان ونوفر الحماية الكاملة للمدنيين بالعملية سيناء 2018.. المرحلة الأولى تمثلت فى التخطيط والتجهيز للتنفيذ.. والإرهابيون خططوا لخلق بؤرة بسيناء
حياتى أحلى مع "اليوم السابع".. حكاية 10 أسر تحولت حياتهم من الجحيم للنعيم فور نشرها.. محمود يمشى على قدمه بعد معاناة 30 عاما.. صباح: شكرا غيرتوا حياتى.. وقلب الطفلة جنا ينبض بعملية بـ50 ألف جنيه.. فيديو وصور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة