واشنطن: لا نعتزم توجيه ضربة وقائية لبيونج يانج





واشنطن (أ ف ب)

نقل برلمانيون أمريكيون الخميس، عن مسئولين فى البيت الأبيض، قولهم إن الولايات المتحدة لا تنوى توجيه ضربة عسكرية وقائية محدودة لكوريا الشمالية لمعاقبة النظام على برنامجه النووى.

وقالت وسائل إعلام إن بعض المسئولين فى البيت الأبيض كانوا يريدون مثل هذه الخطوة.

والخميس، قال السناتور الجمهورى عن إيداهو جيمس ريش خلال جلسة تثبيت تعيينات فى وزارة الخارجية "قال لنا أشخاص على أعلى مستوى فى الإدارة الأمريكية إنه ليس هناك مثل هذه الاستراتيجية وإنه لم يتم التحدث عن ذلك إطلاقا".

وكان مسئول فى البيت الأبيض واضحا جدا عندما قال "إنه ليس هناك استراتيجية لتوجيه ضربة إلى كوريا الشمالية" كما قالت السناتورة جين شاهين.